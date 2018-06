Secondo quanto riportato da Fox Sport Brasil, la Lazio è forte su Lucas Lima: i biancocelesti sono pronti ad offrire 11 milioni di euro per il centrocampista del Palmeiras classe '90. Il giocatore brasiliano ha collezionato 14 presenze con la nazionale verdeoro segnando anche 2 gol, ma non è stato convocato da Tite per la spedizione di Russia 2018.