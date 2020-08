Dopo aver lanciato la notizia per primo, il giornalista della trasmissione brasiliana Esporte Interativo, Marcelo Bechler, ha spiegato a BRFootballRanks i motivi che potrebbero spingere Lionel Messi a lasciare il Barcellona: "Messi, all'inizio della stagione, aveva detto in un'intervista a Sport che cosa era importante per lui al Barcellona; non un grande contratto o una grande quantità di soldi, ma un solido e forte progetto. E il Barcellona ha chiuso la stagione senza nessun titolo, con quella sconfitta contro il Bayern (8-2 in Champions, ndr) che è stata la più grande della storia del club. Lui ha ancora altri tre o quattro anni a buon livello, e sta pensando che qui a Barcellona può aiutare molto, perché l'ha sempre fatto, ma il Barcellona non può aiutare lui. Quindi, Messi ha sempre pensato che lui e il Barcellona fossero una cosa sola, e ora sta pensando che forse può essere un'altra cosa senza il Barcellona. Può fare un altro passo e provare a vincere senza il Barcellona perché il Barcellona non potrà aiutarlo a vincere. Messi è arrabbiato con la dirigenza del Barcellona. Messi è arrabbiato, è deluso dal club e ora vuole andarsene. Il club lo sa già perché la persona che me l'ha detto è all'interno del club. Quindi il club lo sa già. E sono molto pessimisti che rimarrà perché il Barcellona ora non può offrire a Messi un progetto solido e forte. La stagione comincia tra quattro settimane e il Barça non può fare molto per aiutarlo".