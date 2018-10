Arrivano notizie molto importanti per il mercato del Milan dal Brasile. I rossoneri seguono da tempo Lucas Paquetá, trequartista del Flamengo che ha attirato su di sé anche l'interesse di Paris Saint-Germain e Barcellona e, secondo GloboEsporte, Leonardo ha mosso passi in avanti importanti nelle ultime ore per aggiudicarsi il talento classe '97.



ACCORDO E VISITE - Nella notte tra martedì e mercoledì, infatti, il club di via Aldo Rossi avrebbe trovato l'accordo col Flamengo sulla base di 35 milioni di euro più bonus, che porterebbero il totale vicino ai 50 milioni previsti dalla clausola rescissoria. Il quotidiano brasiliano aggiunge anche che entro questa settimana Paquetá dovrebbe svolgere in Brasile le visite mediche e avere così il via libera per il suo trasferimento in Italia.



SUPERATO NEYMAR - Decisiva, per la scelta del giocatore, sarebbe proprio la presenza di Leonardo, così come il rapporto tra il Milan e Kakà, il giocatore a cui Paquetá viene paragonato in patria. Inoltre, in rossonero il classe '97 ritiene di poter avere più spazio fin da subito, a differenza di quanto succederebbe per esempio nel Psg, nonostante le rassicurazioni di Neymar delle ultime settimane.



CI PROVA PEP - Nelle ultime ore anche il Manchester City aveva provato a inserirsi per Paquetá. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, un emissario del club inglese è volato in Brasile per strappare alla concorrenza il talento classe '97. Dopo l'accelerata del Milan, i Cityzens non hanno però presentato controfferte, a differenza di quanto fatto invece due anni fa per Gabriel Jesus, trattato anche dall'Inter.