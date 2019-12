Gabigol ha le idee chiare sul suo futuro. Secondo GloboEsporte.com, l'attaccante brasiliano non ha intenzione di ripresentarsi a gennaio a Milano, dove lo attende l'Inter, e lo avrebbe chiaramente espresso alla dirigenza del Flamengo. Non c'è alcun contrasto coi nerazzurri dietro la decisione, e nemmeno l'intenzione di Gabigol porta dritta alla concretizzazione del riscatto da parte del club brasiliano. E oltretutto, ci sarebbe all'interno del club una corrente che non vedrebbe di buon occhio l'eventuale permanenza del giocatore: una delle questioni è quella legata alle richieste d'ingaggio giudicate eccessive dal club brasiliano.