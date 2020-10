Quella sciarpa giallorossa ben tesa per far leggere la scritta: 'Roma ti amo'.: "No, non era voluta. Appena ho vinto mio padre mi ha dato subito la sciarpa per scattarmi una foto e mandarla sul gruppo di famiglia Whatsapp. Non so come sia finita su internet, non me l'aspettavo"."Grazie a mio padre. Lui è abbonato allo stadio da 25 anni, io da 15"."In curva Sud. Perché, esistono altri settori per vedere la partita allo stadio?!"."Quello della mia famiglia. Erano tutti contenti e mi hanno detto che li ho resi fieri, questo mi rende molto orgoglioso. Mi hanno fatto piacere anche i complimenti di Bruno Conti, ma me li aspettavo perché ogni tanto ci sentiamo, di Calafiori, col quale siamo amici, e di Fienga"."Magari, se mi volessero fare un contratto in prima squadra tornerei di corsa"."Nasco come ala ma con il tempo sono diventato terzino destro, ho fatto un percorso simile a quello di Florenzi"."Fino ai tredici anni e mezzo ho sempre portato avanti tutti e due gli sport perché anche mio padre è stato un tennista. Poi ho dovuto scegliere e ho optato per il tennis: l'ambiente del calcio non mi piaceva e preferisco vincere da solo, ma nonostante questi fattori è stata una scelta difficile"."Mio padre è ancora arrabbiato nero, mi ripete sempre che avrei potuto giocare in prima squadra"."Mai dire mai, anche se ora è molto difficile. Ho 18 anni, alla mia età Totti aveva già esordito in Serie A"."Sicuramente avrei avuto più soldi, ma non mi lamento di quello che ho scelto. Va bene così, non ho nessun rimpianto"."Tanti bei ricordi. Spesso mi sento ancora con Calafiori, Bove e Astrologo. Bruno Conti mi scrive che ripensa a quando ho preferito il tennis al calcio e ha ancora dei rimpianti; lui voleva che continuassi, mi dice spesso che non l'ho ascoltato"."Un gol contro la Lazio. Ero piccolo, giocavo con i Giovanissimi. L'ho messa dentro con una punizione calciata da destra e finita sotto all'incrocio. Mio padre aveva anche il video del gol, ma preferisco non rivederlo più"."Daniele De Rossi, da sempre. Mi caricava, aveva un'energia positiva verso la curva e verso la Roma"."Tutta la vita il derby, anche perché non mi piacciono né Federer e né Nadal. Il mio tennista preferito è Djokovic"."Punto a superare il traguardo di mio padre che è arrivato tra i primi 200 tennisti. E voglio farlo entro due anni".