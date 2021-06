Si complica la situazione di Arturo Vidal, ricoverato in Cile dopo essere risultato positivo al Covid-19: ora l'Autorità Sanitaria cilena vuole sapere come è stato possibile nonostante i rigidi protocollo cui sono sottoposti i giocatori della nazionale. A rivelare la notizia è El Deportivo, secondo cui è stata aperta un'indagine per approfondire le circostanze del contagio del centrocampista dell'Inter, che potrebbe aver violato la bolla: Vidal infatti, si legge, martedì sarebbe stato visto in un ristorante con quattro amici (di cui uno è risultato positivo pochi giorni dopo l'incontro; il giorno seguente avrebbe registrato uno spot, per poi andare in un altro ristorante e, nel pomeriggio, spostarsi al club ippico, dove si è fotografato con chi glielo chiedeva; il giorno dopo, senza infrangere le regole, si sarebbe trasferito attraverso i comuni per andare ad allenarsi per poi, nel pomeriggio, tornare al club ippico. Ora l'autorità sanitaria vuole vederci chiaro e, riferisce El Deportivo, ha già informato il giocatore dell'apertura dell'indagine.