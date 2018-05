In attesa del verdetto della camera giudicante della Uefa, il Milan continua a portare avanti le proprie idee per rinforzare la rosa di Gennaro Gattuso. Massimiliano Mirabelli è in contatto con gli agenti di Fellaini e Badelj, studia il colpo Depay che andrebbe a innalzare il livello qualitativo della rosa. Ecco tutte le ultime sul mercato dei rossoneri raccolte da calciomercato.com: