E' partito il conto alla rovescia in casa Milan verso la partita contro la Juventus che vale una stagione. Rispetto all'andata sarà un Diavolo profondamente diverso rispetto all'andata: il 6 gennaio scorso i rossoneri arrivavano all'appuntamento con una striscia di 27 risultati utili consecutivi e il primato in classifica a +1 sull'Inter.. Senza dimenticare che quella contro la Juventus è una sfida che sente particolarmente, dove ha giocato e segnato tanto.Per 9/11 la formazione del Milan è pressoché fatta,. Pioli li sta alternando in allenamento, consapevole chehanno regalato spesso delle soddisfazioni contro la Juventus: sono i bianconeri la vittima preferita di Leao, 4 gol in 6 partite (tre in Youth League con lo Sporting e uno con il Milan), 2 gol in 4 incontri per l'attaccante croato e tutti con la casacca rossonera. Entrambi devono farsi perdonare alcune prestazioni deludenti e quale occasione migliore di un vero e proprio spareggio per la Champions League?Il Milan ha sempre dimostrato, con i fatti, di credere seriamente su. L'estate scorsa ha anticipato il suo riscatto dall'Eintracht Francoforte facendogli sottoscrivere un contratto lungo, fino al 2025. Sul futuro del classe 1993Quest'anno ha saltato un po’ di partite ( problemi al gomito, dell'anca, anche il Covid) ma ora è carico per lo sprint finale. E sa come si fa. L'anno scorso, nelle ultime 12 partite del post lockdown, Rebic ha segnato 5 gol e servito 3 assist.. Nel ballottaggio con Leao parte leggermente favorito, è arrivato il momento di prendersi definitivamente il Milan.