Fikayo Tomori è stata un felice intuizione di Frederic Massara che ha puntato sul classe 97' nonostante il praticamente nullo minutaggio al Chelsea. Il suo arrivo ha portato fisicità, cattiveria e soluzioni tattiche diverse alla retroguardia di Stefano Pioli.Due giorni fa Fikayo Tomori è stato a casa Milan per un colloquio con Frederic Massara e Paolo Maldini. Un summit programmato da tempo e utile per fare il punto della situazione in vista del rush finale. Il difensore inglese ha preso una decisione netta per quanto concerne il suo futuro: vuole rimanere in rossonero, una comunicazione chiara fatta arrivare alla dirigenza.. Con la qualificazione alla prossima Champions League, il riscatto sarebbe automatico, senza potrebbe tornare in discussione. Ecco perché queste ultime 5 partite saranno fondamentali anche in ottica mercato per il Diavolo.