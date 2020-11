Il mio Maradona è diverso, credo, da quello offerto in questi giorni di commemorazione del grande calciatore.– diciamo – giornalistica. A Torino dopo una sua partita gli ho organizzato uno studio televisivo di emergenza: uno sciopero aereo gli aveva impedito di tornare a Napoli in tempo per una sua trasmissione presso una legatissima, importante e –penso – generosa emittente partenopea. Lo avevo visto esordire in Italia con il Napoli a Verona, avevo ritrovato con lui l’oriundo nostro, da me conosciuto con Sivori a Buenos Aires, che era arrivato dall’Argentina per fargli agli inizi da interprete.: da qui la sua richiesta, nello spogliatoio dopo il match, di inventargli nella mia città uno studio per la trasmissione. E ricordo che a Soccavo, il posto degli allenamenti del Napoli, lo avevo elogiato per come si era prestato a insegnare a calciare punizioni letali ad un ragazzino promettente, un certo Gianfranco Zola. Aveva gradito.Trasmissione ok (c’era anche Pesaola, ricordo),. Vissi fra l’altro a Capodichino l’attesa vana di lui, il Napoli doveva volare a Mosca per la Coppa dei Campioni,. Un giorno “Sports IIlustrated”, il periodico Usa che è un po’ bibbia, mi chiese di organizzare un incontro col campione e di aiutare, pagato bene, un suo eminente inviato speciale che doveva intervistare appunto Maradona. Mi ricordai il credito di un favore, Diego giocava a Torino e glielo dissi nello spogliatoio, ok rispose, ci vediamo al match prossimo, a Milano. A San Siro c’era il giornalista appena arrivato dagli Usa, non c’era Diego nel senso che ci dribblò, dicendo che non aveva tempo, dovevamo andare a Napoli.raccontando tutto in maniera divertente.Amen. Rimasi in credito., l’ho visto anche in Messico per il suo Mondiale dei due gol contro gli inglesi, uno fasullo di mano l’alro dopo una corsa-dribbling meravigliosa, infinita. Ho seguito il suo occaso, pesante e triste, con problemi di donne, moglie e figlie e figli e amanti, droghe, infarti, sfascio fisico, istrionismi assortiti, panchina travagliata dell’Argentina, panchine ultime povere e quasi squallide, allarmi su allarmi per una seria decadenza psicofisica, sino a quello drammatico per l’operazione (riuscita davvero, come dissero?) al cervello, e poco dopo l’annuncio della morte per problemi respiratori (Covid?).che ha frequentato sì Fidel Castro ma anche i camorristi napoletani, e sono triste per questa fine, piena di dolori oltre che di colori, di un immenso giocatore ed un piccolo amico.