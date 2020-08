Sirene inglesi per Amadou Diawara. Il 23enne centrocampista guineano della Roma interessa all'Arsenal, pronto a offrire in cambio ai giallorossi l'uruguaiano Lucas Torreira. Ma Diawara preferirebbe restare in Italia, anche per un amore sbocciato in vacanza a Ibiza. La sua fidanzata è Mariana Falace, ex concorrente del Grande Fratello. Ha 26 anni e fa l'attrice: dopo il grande debutto come figlia di Carlo Verdone in "Si vive una volta sola" con Rocco Papaleo e Anna Foglietta, ora sta recitando nel set del nuovo film di Gabriele Muccino.



