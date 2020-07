i, la durata delIlriportò unache lo vide costretto a sottoporsi ae comportòbuio profondo, per un calciatore da sempre abituato a essere protagonista nei rossoneri, forsePoi lo stop e una situazione mai vissuta prima.Il ritorno avviene proprio durante questa stagione:poima soprattutto la luce dopo le tenebre,Esattamentequante cose sono cambiate da allora: innanzituttoche lo schierava sempre dal 1' e se possibile non lo sostituiva mai., consapevole dell'importanza del jolly marchigiano nello scacchiere rossonero.: da quel gol al rientro infatti Jack è diventato piùche un vero e proprio punto fermo. Qualche partenza da titolare ecome avvenuto nelle ultime gare contro Lazio e Juventus:, due giocate sopraffine, per uno che il pallone lo sa trattare, e anche bene.ancora per dimostrare il proprio valore da subentrato.Tutto questo però non mette in dubbio quello che sarà, che, a meno di clamorosi ribaltoni che al momento non sono assolutamente preventivabili:I granata, per mezzo del direttore sportivo Davide Vagnati, avrebbero già fissato un incontro con il procuratore italo-olandese. Ora però restano le ultime partite in rossonero, per dimostrare a Elliott e al prossimo allenatore Rangnick quello che si perderanno.@AleDigio89