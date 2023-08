Dopo aver ceduto il serbo Sergejall'Al-Hilal in Arabia Saudita per 40 milioni di euro, è arrivato il giapponese Daichia parametro zero dai tedeschi dell'Eintracht Francoforte. Ora l'allenatore. Negli ultimi mesi i dirigenti biancocelesti hanno battuto tantissime piste: basti pensare ai variAi quali si è aggiunto il giovane italiano del Chelsea,- Così la Lazio ha iniziato a lavorare su un paio di nuove alternative. La prima in Italia:(classe 2001 ex Genoa), rientrato a Torino dopo il prestito al Monza. Invece all'estero lo sguardo è rivolto in Olanda.Classe 1999, è sotto contratto fino a giugno 2027 con i campioni d'Olanda, che lo hanno acquistato l'anno scorso dall'Excelsior per soli 575 mila euro. In una sola stagione la sua quotazione sul mercato è schizzata a 15 milioni di euro anche grazie al lavoro del tecnico Arne Slot, bravo a dargli fiducia e a valorizzarlo. Tanto da aprirgli le porte della nazionale maggiore, con cui ha giocato anchenella gara d'andata a Rotterdam non è bastata per eliminare Mourinho, che ha ribaltato il risultato nel ritorno all'Olimpico vincendo 4-1 ai tempi supplementari.- Su di lui aveva messo gli occhi anche il Milan. Circa un mese fa lo stessoaveva commentato così queste voci di mercato:. Ora tocca alla Lazio cercare di fargli cambiare idea.