L'ex difensore del Milan e del Marsiglia e oggi al Fenerbahce, Adil Rami, ha mollato ormai da tempo la storica bagnina di Baywatch e bomba sexy Pamela Anderson. I due sono entrati in crisi per i presunti tradimenti del centrale francese e puntualmente la stampa francese ha svelato per chi Rami ha perso la testa. Si tratta di Hofit Golan presentatrice, modella e influencer di origini israeliane che è stata pizzicata più volte in compagnia del francese. Una relazione fra i due non è ancora stata annunciata, ma la sensazione sempre più forte è che Rami sia passato dal noto lato A di Pamela al lato B di Hofit.



Ecco le foto di Hofit (e quelle di Pamela Anderson) nella nostra gallery. Ha fatto bene Rami?