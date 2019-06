La Lazio cerca un esterno sinistro di gamba, in grado di fare tutta la fascia e prendere il posto del senatore Senad Lulic. Durante la scorsa stagione Durmisi, neo-acquisto, ha deluso, potrebbe lasciare Roma. Al suo posto Tare sta trattando Jony del Malaga, che sembra vicinissimo, ma potrebbe anche virare su un vecchio pallino.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, dal Manchester United è spuntata nuovamente la candidatura di Mattia Darmian, ex Torino, in uscita dalla Premier. L'esterno vorrebbe giocarsi le sue chanche per entrare nelle grazie di Mancini e rientrare nel giro della Nazionale. La Lazio, Jony permettendo, potrebbe essere un ottimo trampolino di lancio.