, uno che se la fa sotto cioè, perché non ha il coraggio di farlo giocare insieme con il suo amico e connazionale Icardi. Poi, magari, Lautaro entrerà nel finale, come altre volte, e magari sarà decisivo come è già successo al suo primo anno all’Inter, perché la sua presenza libera automaticamente spazi preziosi per il centravanti titolare, lui sì indiscutibile.Nessuno sa quale futuro avrà Lautaro nell’Inter, ma per adesso una cosa è certa., pronto a rispondergli con una battuta polemica, facendogli notare che l’attaccante non è un bimbo che deve essere difeso dal genitore. La morale di tutto ciò è che. Papà Martinez poteva limitarsi a legittime confidenze private, invece di attaccare “socialmente” l’allenatore di suo figlio, mentre. La bravura di un allenatore, infatti, non si misura soltanto attraverso i risultati, che spesso dipendono dal rendimento e dalla qualità dei giocatori a disposizione, ma anche in base alla capacità di sfruttare i propri giocatori, adattando il modulo alle loro caratteristiche e non viceversa. E allora perché non provare con maggior convinzione, dall’inizio cioè, una coppia Lautaro-Icardi che renderebbe meno prevedibile la manovra dell’Inter, a maggior motivo in assenza del miglior Nainggolan, per motivi fisici, e del miglior Perisic per carenza di forma?Al di là di questi aspetti tecnico-tattici, il tweet di papà Martinez è soltanto l’ultimo esempio di contestazione dei genitori nei confronti degli allenatori dei rispettivi figli.tweettando “tra un po’ è finita”. Ormai è una moda, amplificata dalla facilità di comunicazione attraverso i social, che ha però radici diverse. C’è chi ha un ruolo ufficiale, comela moglie di Icardi di cui è anche procuratrice, o comeche ne cura gli interessi condizionandone la carriera.Promosso in serie A dopo la retrocessione per lo scandalo scommesse,, vice campione d’Europa l’anno prima., all’hotel Michelangelo vicino alla stazione Centrale di Milano, e arrivederci al raduno., rimanendo per sempre a giocare in Belgio. Storie di un altro secolo, quando non c’erano ancora i telefonini, né i social, ma c’erano già padri o madri che orientavano la carriera dei figli.E allora evviva le eccezioni, per rimanere in ambito Milan, di papà, direttamente o indirettamente, con una telefonata ai dirigenti o un’intervista ai giornali. Questione di rispetto e di stile. Lo stile Maldini appunto.