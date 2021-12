Ha una: Lucane ha già segnatigiocate in Serie C. Reti che lo hanno fatto finire, attente a quello che succederà nei prossimi giorni al suo, per cui è stato dichiarato il fallimento. L'attaccante classe 2001 può stare tranquillo, il suo cartellino è di proprietà delche ne deciderà il futuro, già a gennaio o la prossima estate:. Convinte delle qualità del 20enne e decise a farlo crescere ancora.