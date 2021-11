Nell'estate 2020 il Bologna ha bruciato la concorrenza del Bayern Monaco per portare in Italia Aaron Hickey. Il giocatore era anche andato in Germania insieme al padre per visitare il centro sportivo, ma a convincerlo è stata la volontà dei rossboblù che gli avevano promesso un ruolo da protagonista nella squadra del futuro. E non mentivano, perché due ann dopo lo scozzese - finora - è diventato titolare nelle gerarchie di Mihajlovic superando la concorrenza di Dijks.



LA CRESCITA - Non solo, Hickey è il secondo classe 2002 della Serie A ad aver giocato più minuti in questa stagione: 853, divisi in 11 partite tutte da titolare. Più due gol segnati contro Genoa e Lazio, i primi in Italia. Più di lui ha giocato solo l'americano del Venezia - con origini italiane - Gianluca Busio, pescato in estate nello Sporting Kansas City e già inserito alla perfezione negli schemi di Zanetti. Come Hickey, che a Bologna si è ambientato alla grande ed è bastato qualche allenamento per convincere Mihajlovic. Un anno fa l'idea era quella di fargli fare da spola tra Primavera e prima squadra, Sinisa l'ha lanciato subito nella gara col Parma dandogli fiducia partita dopo partita. Un processo di crescita ancora in corso: Hickey brilla e il Bologna sorride, perché sa di avere tra le mani un gioiellino.