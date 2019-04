Cristiano Ronaldo spinge Joao Felix alla Juventus. La bomba arriva da Portogallo, dove A Bola apre con questa notizia: l'approvazione del fuoriclasse portoghese per far vestire la maglia bianconera a quello che potrebbe essere, negli anni anni a venire, il suo erede, la nuova stella del calcio lusitano. Con la regia di Jorge Mendes, agente sia di CR7 che di Joao Felix, l'operazione potrebbe anche decollare. Affare comunque molto complicato, intendiamoci: il Benfica per ora chiede tutti i 120 milioni previsti dalla clausola rescissoria dell'attaccante classe 1999, una cifra che il Manchester City di Pep Guardiola sembra disposto a pagare. Oltretutto, anche Paris Saint-Germain e Real Madrid sono interessati a Felix. La Juve, però, potrebbe avere una carta in più: il parere di Cristiano Ronaldo, oltre ai buoni rapporti fra Fabio Paratici e Mendes.