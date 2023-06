Nome nuovo per il mercato dell'Inter. Il quotidiano portoghese Record accosta infatti il centrocampista classe 1995 Otavio ai nerazzurri. Protagonista in negativo nella sfida di Champions League disputata a San Siro, il portoghese è uno dei punti di forza della squadra di Sergio Conceiçao. Come riferisce la medesima fonte, la sua clausola è passata da 60 a 40 milioni e l'Inter appare interessata così come il Napoli.