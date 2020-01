Non solo Marcos Alonso per la fascia sinistra dell’Inter. Come riporta O Jogo, i nerazzurri stanno pensando anche a Marcos Acuna dello Sporting Lisbona, apprezzato e seguito anche dal Napoli. Secondo il media portoghese, il club della famiglia Zhang ha offerto 1 milione di euro per il prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato a 9 milioni. Proposta rispedita al mittente dai Leoni, che chiedono 20 milioni per il classe '91.