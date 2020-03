Un nome che torna di moda, un giovane interessante che negli ultimi mesi ha fatto il salto di qualità. Secondo quanto scrive oggi OJogo il Milan è tornato a osservare da vicino Luis Maximiano, portiere classe 1999, di proprietà dello Sporting Lisbona. Cresciuto nel settore giovanile ​dei Leões, quest'anno è partito come secondo di Ribeiro, ma a inizio dicembre gli ha soffiato la maglia da titolare. Già protagonista con le selezioni giovanili del Portogallo, è considerato uno dei nomi più credibili in caso di addio di Gigio Donnarumma, in scadenza nel 2021 e ancora lontano dal rinnovo. Luis Maximiano è anche sul taccuino dell'Inter, che valuta il suo nome come vice Handanovic.