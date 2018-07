Cristiano Ronaldo alla Juventus, l'affare del secolo non solo per il club bianconero. I 100 milioni di euro da pagare al Real Madrid, in due soluzioni, si aggiungono ai 31 milioni di euro netti a stagione per il gioiello portoghese. Nel caso in cui i bianconeri dovessero conquistare la Champions League, poi, secondo quanto riportato dai media portoghesi, esisterebbe un ulteriore super bonus da 10 milioni di euro da versare a Ronaldo.