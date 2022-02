Il rinnovo di contratto di Maurizio Sarri non è ancora arrivato e la scadenza 2023 firmata in estate lascia aperti tanti spiragli sul futuro. Secondo quanto riportato dalla stampa portoghese, mercoledì sera in Portogallo prima della sfida contro il Porto di Europa League disputata il giorno seguente, il ds della Lazio, Igli Tare, ha incontrato il super agente Jorge Mendes per parlare della possibilità di portare subito Sergio Conceicao, storico ex e oggi allenatore dei Dragoes, sulla panchina biancoceleste.