Gli sceicchi alla conquista della Premier League. In particolare, del Manchester United. Un consorzio guidato dallo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani, presidente della Qatar Islamic Bank (QIB), ha formalmente annunciato di aver presentato un'offerta per acquistare i Red Devils. Come riportato dai tabloid inglesi, sul piatto ci sarebbe la cifra monstre di 6 miliardi di euro.



IL COMUNICATO - "Lo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani conferma di aver presentato un'offerta per l'acquisizione del 100% del Manchester United Football Club. Il club era stato messo in vendita a fine novembre dai proprietari americani, la famiglia Glazer. L'offerta mira a riportare il club al suo antico splendore sia dentro che fuori dal campo e, soprattutto, a riportare i tifosi al centro del Manchester United Football Club", è quanto si legge nel comunicato.



GLI INVESTITORI - Il club ha al momento circa 580 milioni di debiti, cifra che ovviamente verrebbe ripianato in caso di acquisizione da parte dei qatarini. QIB è una delle maggiori banche del Qatar: il suo azionista di maggioranza è il fondo sovrano Qatar Investment Authority, che possiede la Qatar Sports Investments (QSI), che detiene il Paris SG.