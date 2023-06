Un anno di apprendistato, cominciato in ritardo per via di un vecchio infortunio, prima di tornare a casa. Marco Carnesecchi dopo le due stagioni alla Cremonese - una delle quali in Serie A - rientra all'Atalanta. Per capire se in maniera definitiva o soltanto per qualche settimana bisognerà ancora aspettare, ma negli ultimi giorni le chance che il portiere classe 2000 possa rimanere a Bergamo per il prossimo anno stanno via via crescendo. Nonostante le richieste per averlo in prestito dalle parti di Zingonia stiano arrivando.



TRA MUSSO E GASP - Il primo indizio a favore della promozione di Carnesecchi a titolare può arrivare da Juan Musso. Dopo le panchine sul finire dell'ultimo campionato, per l'argentino stanno arrivando proposte dall'estero. E il club sta valutando il da farsi, con Gian Piero Gasperini che non sembra intenzionato a opporsi a un eventuale addio dell'ex Udinese. Empoli e Fiorentina, oltre alla Lazio un anno fa, sarebbero pronte invece ad accogliere Carnesecchi. Che in questa situazione rimane bloccato. Pronto a iniziare la stagione a Bergamo e deciso più che mai a restarci.