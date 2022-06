Numerosi mezzi d'informazione inglesi assicurano che Gareth Bale, fresco uscente dal Real Madrid e in cerca di una squadra per arrivare al meglio della condizione al Mondiale 2022, ha fatto la sua scelta. Dopo aver flirtato a lungo con il Cardiff City, squadra della capitale del suo Paese, la decisione è ricaduta sui Los Angeles FC, nella MLS americana. Bale sarà dunque compagno di squadra dell'ex capitano della Juventus Giorgio Chiellini.



I DETTAGLI - The Athletic fornisce qualche info in più: si parla di un contratto di un anno con opzione di estensione per ulteriori 18 mesi, dunque in totale due anni e mezzo se le cose andranno nel migliore dei modi. E Bale è pronto a sbarcare in Nord America, sfidando tra gli altri anche il Toronto di Insigne e Criscito...