Quella di Suning potrebbe essere un'Inter sempre più a trazione croata. Ma Luka Modric non è l'unico nome finito sul taccuino della dirigenza di Corso Vittorio Emanuele negli ultimi mesi. I nerazzurri, infatti, hanno messo gli occhi su. Il giovane talento nato a Zenica potrebbe essere il regista che Spalletti avrebbe voluto già in estate, quando si ipotizzava l'arrivo del vicecampione del mondo alla corte del tecnico toscano. Un colpo in prospettiva a cui l'Inter lavora perche necessita di qualità.- Ennesimo gioiello della scuola croata che tanti talenti ha sfornato negli ultimi anni, Sunjic è reduce da due ottime stagioni disputate con la maglia della. Nonostante la giovane età, il neo 22enne vanta già presenze in(nei preliminari), in(due apparizioni con un gol contro il Fenerbaçhe) e in. Un rendimento che gli ha permesso di fare ritorno alla casa madre e prendersi una maglia da titolare all'inizio di quest'anno. Un'escalation che in patria non è passata inosservata e che gli è valsa il, dove la Croazia Under-21 ha superato la Grecia Under-21 con il risultato di 2-1. Sunjic è rimasto in campo per tutti i novanta minuti, guidando i giovani croati al successo. Il giocatore ha un contratto che lo lega alla Dinamo Zagabria fino al 2023 e. Un motivo in più per osare un investimento per l'oggi e (soprattutto) per il domani nerazzurro.