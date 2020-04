A riposo forzato per mancanza di partite, i nostri giornalisti inviati di Centesimo minuto in queste settimane mettono a disposizione la loro esperienza e i loro vissuti con una serie di articoli legati a situazioni di cui sono stati 'Testimoni oculari'.Pensavo di averle viste tutte... Gli amici di Calciomercato.com hanno suggerito di tentare un racconto tessuto con il filo di questa emozione. Tutte no, ma pensavo di averne vista qualcuna.Mi vengono a prendere in auto, penso per non farmi smarrire nella metropoli, mi vengono a prendere fin dalla porta dell'hotel uomini armati, armati di visibili ed esibite pistole.Poi, dopo San Paulo, Rio. Dove scoprirò che prendendo il bus si può entrare a far parte di un tiroteo. Cosa è il tiroteo? E' che uno tira fuori la pistola per fermare il bus e rapinare i passeggeri e un altro o altri due (passeggeri) tirano fuori la pistola e reagiscono e altri dalla strada tirano fuori la pistola per aiutare il rapinatore...e tutti sparano.Dopo il Brasile mi chiedono di andare in un altro paese. Scarto il Cile: troppa dittatura, troppo Pinochet, finisce che mi faccio male. Scelgo il Perù, atterro all'aeroporto di Lima e lì resto: la strada per la città è sotto attacco guerrigliero. Proprio una scelta tranquilla la mia. Trovo un'auto e un'autista disposto ad aggirare posti di blocco, costo: 100 dollari. Mi suona familiare.. Farò a tempo a quel tempo a fare una puntata in Argentina e poi in Bolivia: anche lì il prezzo medio di una vita umana, il valore di mercato, si aggirava sui cento dollari. Se non li avevi, era plausibile rischiassi anche la pelle per averli cento dollari. Se li avevi, sapevi come usarli e mostrarli, cento dollari ti proteggevano.Più o meno in quel tanto tempo fa...Africa, l'Africa che hai visto solo nei film invece dal vero. Tanzania, Uganda, Mozambico. Quando in strada pensi di avere un calo di vista perché non distingui bene i lineamenti di chi ti cammina incontro. Non distingui i lineamenti perché non li ha più, sei di fronte a un lebbroso. Quando attraversi, passi in un villaggio di capanne giallo rossastre, terra e paglia, fango e foglie.. Da discreto occidentale ipocondriaco di medicine in Africa ne hai portate mica poche. Le regali, tutte. Non è che ti ringraziano, ti guardano come fosse una divinità, magari aliena, ma divinità, o come fossi un mago che dispensa magia: hai letteralmente dispensato, regalato vita. Cento dollari e medicine, ho visto essere questa la misura e la chiave della vita. Qui e oggi 100 dollari li ho, anche mille. E medicine e farmaci quanti ne voglio. Ma non sono per nulla al riparo e per nulla invulnerabile.. Un calcolo è stato fatto e posto alla base della tremenda domanda: 60 mila dollari a famiglia negli Usa per evitare una quota di morti da coronavirus. No, questa domanda non l'avevo mai vista, mai pensavo di vederla e temo di vedere la risposta, qualunque essa sia.