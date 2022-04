I Rangers è uno dei club storici della Scozia e dopo il fallimento nel 2012 è riuscito a risalire le varie leghe fino aed a cinque partite dal termine occupa la seconda posizione distanziato di sei punti dal Celtic. I Rangers oltre a confermare la propria forza all’interno dei propri confini, si sta mettendo in mostra in Europa League. La squadra scozzese dopo essere arrivata seconda nel proprio girone ha eliminato a sorpresa il Borussia Dortmund, per poi approdare in semifinale di Europa League grazie alle vittorie contro Stella Rossa e Braga.L’uomo più importante dei Rangers è il capitanoche pur giocando come terzino sinistro è riuscito a siglare ben 14 reti e 16 assist in 50 apparizione e grazie al suo cinismo sta guidando la classifica marcatori dell’Europa League con sei reti. I migliori marcatori della squadra sono i due attaccanti:Il primo è riuscito a siglare ben 12 reti mentre il secondo ne ha segnate 10, numeri importanti che sono stati fondamentali per il cammino sia in campionato che in Europa ed è per questo che l’infortunio di Morelos fino alla fine della stagione ha destato preoccupazione all’Ibrox Stadium.I ragazzi di Giovanni van Bronckhorst hanno però dimostrato di cavarsela anche senza il loro bomber, sono riusciti a battere per 2-1 i rivali del Celtic ed approdare alla finale di Scottish Cup dove ad attenderli ci sono gli Hearts. La squadra scozzese ha anche dimostrato di saper puntare sui giovani, è riuscita a prendere in prestito dal Manchester United il diciannovenneche però dopo aver segnato all’esordio non è più riuscito a incidere e molto probabilmente tornerà a Manchester. Un giocatore che invece è cresciuto e sta diventando grande in quel di Glasgow è, l’inglese dopo esser cresciuto a Liverpool ha deciso nel 2018 di trasferirsi ai Rangers con cui ha disputato poco più di 100 partite in cui è riuscito a dimostrare il proprio valore. Le prossime settimane saranno fondamentali per i Rangers che dovranno concludere al meglio il proprio campionato ma cercheranno anche di vincere la coppa nazionale e l’Europa League, così da entrare nella storia.