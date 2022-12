L’Education City Stadium di Al Rayyan ha ospitato l’ottavo di finale che ha visto incrociarsi Spagna e Marocco. Il match non è riuscito a trovare un padrone. Il risultato lo conosciamo tutti. Varie occasioni da una parte all’altra del campo ma gli spagnoli non sono riusciti ad abbattere il muro della difesa marocchina. Una prestazione super di Bono ed il palo di Sarabia, al 120° inoltrato, hanno costretto la gara ai tiri dal dischetto. Palo di Sarabia, errore di Soler e di capitan Busquets., l’ennesimo.Un flop che non trova scusanti immaginabili. E pensare che la Spagna aveva fatto sognare i propri tifosi: la scoppiettante prestazione contro la Costa Rica – partita vinta 7-0 – avevano proiettato gli iberici tra i grandi favoriti di questa Coppa del Mondo. Ma come da ogni sogno, il risveglio riporta tutto alla solida realtà. La sconfitta 2-1 con il Giappone ha iniziato creare i primi dissensi, i primi dissapori verso la nazionale iberica ed il gioco proposto: troppo Barça-centrico, troppo possesso palla sterile, poche manovre offensive degne di nota.– per usare un eufemismo –. Gol realizzati in due partite? 1. Tiri nello specchio contro i nordafricani? 1. Bono si è sporcato i guantoni per una sola volta durante il corso di tutto l’incontro – prima di neutralizzare i due tiri dal dischetto decisivi -. Poco, troppo poco per una nazionale così densa di gioventù e di grande talento. Basta pensare ai nomi di Gavi e Pedri – classe 2004 il primo e 2022 il secondo – ultimi due vincitori del Golden Boy Award. La Spagna è fresca ma pecca di brillantezza ed incisività.– Morata a parte, unico centravanti di ruolo presente nella rosa spagnola e sostituito in 3 occasioni su 4 –e non sono riusciti a capitalizzare le poche occasioni create.E le polemiche erano già partite ancora prima di atterrare in Qatar. La mancata convocazione di Sergio Ramos aveva fatto infuriare i tifosi spagnoli. Una scelta mai motivata e mai commentata da Luis Enrique stesso. Ma non finisce qui. Dopo l’eliminazione, le prime pagine dei maggiori quotidiani spagnoli non sono andati di certo per il sottile., el fracaso del palazo monumental, scriveva Marca. Una struttura splendida al di fuori ma che nascondeva notevoli contraddizioni al suo interno. Contraddizioni che hanno finito per far cedere l’apparente bella struttura, facendo rimanere la Spagna con un pugno di mosche ed una valigia pronta per lasciare il Qatar., Pais. No, non si parla di stupefacenti – anche perché di stupefacente nella nazionale iberica c’è stato ben poco – ma si tratta di questa tendenza alla sopravvalutazione, all’eccedere verso la perfezione, al giro palla infinito, senza poi mai trovare una vera chiave di svolta alla partita. Ed ora,. In un sondaggio pubblicato da Marca,- “I primi tre che hanno calciato sono i nostri migliori tiratori ma i rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli.”. Parlava così, a Cadena Ser, il commissario tecnico spagnolo al termine della sfida contro il Marocco.. Luis Enrique chiedeva tempo, meditava sul da farsi: “Non posso dire nulla per un motivo molto semplice: non so cosa farò.. Per la decisione ci sono varie cose da tenere in considerazione: da una parte il mio contratto scade, dall’altra io sono felicissimo in nazionale e con la federazione, il rapporto con Rubiales ed il dt Molina è eccezionale e se fosse per me resterei qui tutta la vita, ma non è il caso. Ora devo riflettere con tranquillità per fare la cosa migliore non solo per me ma per la nazionale. Il risultato di oggi influisce, tutto influisce.. Ringraziando l’allenatore asturiano per il lavoro svolto negli ultimi quattro anni, la federazione si è già iniziata a muovere alla ricerca di un sostituto. La scelta è caduta su, ormai ex allenatore dell’Under 21 iberica, ideale per proseguire il progetto tecnico.. Un gioco mai decollato, un amore mai pienamente sbocciato.