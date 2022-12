La débacle della Spagna lascia l'amaro in bocca ad una nazionale che aveva fatto vedere ottime cose, ma è mancata all'appello nel momento più importante. Ora ci si interroga sul futuro di Luis Enrique, al centro delle critiche per l'eliminazione della Roja ad opera del Marocco. Secondo quanto riporta Marca, la federcalcio spagnola non è più convinta in tutto e per tutto di voler proseguire con il tecnico asturiano. Per i prossimi giorni è previsto un confronto, ma la decisione spetterà allo stesso Luis Enrique, vedremo se farà un passo indietro, oppure confermerà la sua fiducia nel progetto.