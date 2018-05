In attesa di definire la situazione legata alla panchina con il rinnovo di Maurizio Sarri ancora in bilico, il Napoli continua a lavorare in vista della prossima stagione. Con la possibile cessione di Marek Hamsik, che potrebbe cambiare aria dopo 11 anni in azzurro e intraprendere una nuova avventura in Cina, il club partenopeo sta spingendo per il rinnovo di Piotr Zielinski. Il polacco, che oggi compie 23 anni, è considerato l'erede naturale del capitano azzurro, con la società che vorrebbe blindarlo con un nuovo contratto.



RINNOVO - Il Napoli e l'entourage di Zielinski hanno avviato i contatti lo scorso aprile per trattare il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2021. La società di De Laurentiis sta lavorando per eliminare la clausola rescissoria di 63 milioni di euro per allontanare le pretendenti: il polacco è finito nel mirino di Arsenal e Liverpool. Il calciatore ha aperto alla permanenza in azzurra, ma vorrebbe garanzie tecniche: con l'addio di Hamsik, Zielinski è pronto a raccogliere la sua eredità e diventare una pedina fondamentale nello scacchiere tattico degli azzurri. Nelle ultime ore club e calciatore si sono avvicinati a un'intesa: contratto fino al 2023 a 2,5 milioni di euro a stagione più bonus e niente clausola rescissoria. Una proposta che potrebbe accontentare tutti e consentire alle parti di continuare insieme.