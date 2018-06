La Juventus torna a bussare alla porta del Napoli per Faouzi Ghoulam. La notizia arriva dalla patria dell'esterno sinistro, precisamente dal quotidiano Le Buteur, secondo cui in caso di addio di Alex Sandro potrebbe partire l'assalto all'algerino. Nel contratto dell'ex Saint-Etienne ci sarebbe, però, una clausola studiata proprio per impedirgli di vestire la maglia bianconera.