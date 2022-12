: ti passa tutta la vita davanti. Non sono lacrime di paura, io la malattia la rispetto. La affronto come ho sempre fatto, guardandola col petto in fuori.. Così, il 13 luglio del 2019,, visibilmente provato ed emozionato, annunciava al mondo l’arrivo della sua malattia. Un colpo duro da digerire, che però non ha impedito, quasi fino all’ultimo, di far restare il 53enne serbo vicino al ‘suo’ Bologna. Ci teneva moltissimo ai felsinei, tanto da recarsi, al termine del primo ciclo di chemioterapie, in panchina in occasione di. Parliamo del 25 agosto, poco più di un mese dopo la ‘famosa’ conferenza stampa. Sinisa era lì,, a mostrare la sua forza. Nonostante tutto.- Mihajlovic era appena all’inizio di una ‘avventura’ affrontata con coraggio ma allo stesso tempo cautela:In mezzo un trapianto al midollo e una parentesi di serenità dall’8 dicembre 2020 (il grande ritorno in occasione di Bologna-Milan, tutto il Dall’Ara gli riservò una ovazione) finoDall’ospedale Sant’Orsola, l’ex tecnico di Sampdoria e Fiorentina, ha vissuto la ‘celebre’ vittoria del Bologna sull’Inter che è costata lo scudetto ai nerazzurri in favore del(3 pareggi e 2 sconfitte nelle prime 5 uscite stagionali)come emerso chiaramente nella sua lettera d’addio. “Non sono mai stato un ipocrita, non lo sarò neanche stavolta: non capisco questo esonero - il suo pensiero alla Gazzetta -. Lo accetto, come un professionista deve fare, ma ritenevo la situazione assolutamente sotto controllo e migliorabile. Faccio fatica a pensare che tutto questo dipenda solo dagli ultimi risultati o dalla classifica e non sia una decisione covata da più tempo. Peccato.Le mie condizioni di salute sono buone e in costante miglioramento. Io non mi sto più curando, sto solo facendo controlli sempre più saltuari. Ho seguito a Casteldebole tutti gli allenamenti in queste settimane: l’unico mio temporaneo impedimento è quello di non poter espormi per troppe ore a un sole forte. Ma non sono mancato un giorno. Nulla mi impedisce di lavorare e di andare in panchina”.