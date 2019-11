Non si può parlare ancora di caso conclamato, ma nell'isola felice di Cagliari c'è una situazione che rischia di spezzare il magnifico idillio creato da Rolando Maran e i suoi calciatori e che ha creato le condizioni per un inaspettato quarto posto in classifica dopo 11 giornate. Dall'Argentina e in particolare dal collega Claudio Civiello arrivano notizie preoccupanti sulla situazione di Nahitan Nandez, il grande colpo estivo del presidente Giulini insieme al ritorno di Nainggolan in rossoblù.



ADDIO A GENNAIO - Si apprende infatti che il centrocampista uruguaiano, entrato nella ripresa durante il match contro l'Atalanta, sarebbe molto turbato per alcune questioni legati al contratto firmato col club sardo dopo il suo addio al Boca Juniors. Si parla di irregolarità e di patti non rispettati, con uno scenario particolarmente pessimistico che vedrebbe Nandez pronto addirittura a spingere per l'addio già a gennaio. Alcune formazioni di Premier League, rimaste impressionate dall'ambientamento del giocatore nel campionato italiano, avrebbero già manifestato il loro interesse e starebbero seguendo con interesse le evoluzioni di questa vicenda.



IL CAGLIARI... - Per il momento, il Cagliari non ha preso alcuna posizione ufficiale relativamente a queste indiscrezioni di stampa provenienti dal Sudamerica, ma ha fatto filtrare che non ci sarebbero preoccupazioni legate al contratto del giocatore, che sarebbe anzi felicissimo di come procede la sua avventura in Serie A.