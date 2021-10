Nuovo capitolo nella vicendaDopo il presunto tradimento dell'attaccante del Psg, i due stanno ancora insieme? La moglie-agente ha pubblicato oggi una Instagram stories della sua mano senza anello, ha smesso di seguire il marito sui social e ha cancellato praticamente tutte le foto che li ritraevano insieme. E dall'Argentina, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, rilanciano:. Lo scrive in Sudamerica il programma tv “Los Angeles de la manana”, LAM.Che aggiunge altri dettagli della vicenda:Non solo: sempre secondo LAM la showgirl sarebbe arrivata ad hackerargli il cellulare per scoprire il presunto tradimento. Mauro, dal canto suo, avrebbe sentito l'attrice China Suarez tramite messaggio, con Telegram e non WhatsApp, con lei che gli avrebbe scritto di "incontrarsi in un posto dove nessuno lo conosceva, in discoteca". In Argentina sono sicuri, sarà vero?Intantoparla dell'eventuale impiego di Icardi nella partita di domani tra Psg e Lipsia: "Riguardo a Mauro e ai suoi problemi personali, oggi non si è potuto allenare, ma sarà in squadra per domani. Vedremo stasera qual è la situazione e se potrà giocare o meno".