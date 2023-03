La Juve continua a lavorare per trattenere Angel Di Maria. Proseguono nel verso giusto le trattative tra i bianconeri e l'entourage del Fideo: come scrive Tyc Sport, gli ultimi contatti sono stati positivi e ora l'argentino è più vicino al rinnovo coi bianconeri fino al 30 giugno 2024.



IL RINNOVO - Dopo una prima parte di stagione non all'altezza, la vittoria del Mondiale ha cambiato l'esperienza Torino di Di Maria: Il futuro bianconero e il rinnovo con la Juve restano dunque assolutamente in piedi, con l'evoluzione decisiva che si avrà nel prossimo mese. Gli ultimi contatti con l’entourage sono stati molto positivi: il fantasista, in scadenza a giugno e cercato anche dal Barcellona, avrebbe dato il proprio benestare per la permanenza in bianconero, sempre più coinvolto dalla causa.