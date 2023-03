Come prevedibile, l'apertura dell'udienza preliminare relativa all'inchiesta Prisma ha visto il Gup Marco Picco optare per l'immediato rinvio: decisione presa dopo aver disposto la citazione come responsabili civili della Juventus e del colosso delle revisioni contabili Ernst&Young, come richiesto dai legali delle parti offese che puntano a costituirsi parte civile. Appuntamento al 10 maggio dunque., sono per ora circa cinquanta gli aspiranti al ruolo di parte civile: c'è la Consob, ci sono una cinquantina di piccoli azionisti (trenta dei quali associati Codacons), non ci sono Figc e Agenzia delle Entrate., con la difesa che riproporrà davanti al Gup l'istanza di spostamento del procedimento da Torino a Milano o in subordine Roma. Da qui tre vie: il Gup potrà valutare se gli elementi in suo possesso siano sufficienti per prendere una decisione oppure, come da più parti ipotizzato, rimandare la questione alla Corte di Cassazione. Con relativo allungamento dei tempi di settimane o mesi.Proprio oggi dovrebbero scadere i 20 giorni di proroga chiesti daper le indagini, poi il Procuratore Federale avrà a disposizione 20 giorni per la comunicazione di chiusura indagini agli indagati e altri 30 per gli eventuali deferimenti. Un tempo massimo di cinquanta giorni prima del via all'eventuale procedimento che con tutti i gradi di giudizio ipotizzabili finirebbe oltre le colonne di Ercole del cambio di stagione sportiva, pur terminando prima che possa iniziare il possibile processo legato all'inchiesta Prisma: salvo colpi di scena e accelerazioni della macchina, eventuali sanzioni sarebbero quindi applicabili solo nella prossima stagione.