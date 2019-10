Il Boca Juniors e Daniele De Rossi potrebbero dirsi addio già a gennaio con 6 mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza del suo contratto. Arrivato in pompa magna, presentato e accolto da leader dai tifosi degli Xeneizes, ora l'idillio si è rotto e con soli 336 minuti di gioco ora in Argentina stanno pensando ad un addio anticipato.



Lo riporta La Nacion che sottolinea come De Rossi sia ancora alla prese con un doppio infortunio, che molto probabilmente lo terrà fuori nella semifinale di ritorno di Copa Libertadores contro i rivali del River Plate, e che lo ha fermato troppo a lungo rispetto ai risultati sperati al momento del suo acquisto in estate.



De Rossi potrebbe pagare dazio già a dicembre quando in casa Boca Juniors si terranno le elezioni dirigenziali. E se il presidente Angelici insieme a tutto il suo staff (Nicolas Burdisso compreso) non dovessero essere rieletti a pagare potrebbe essere proprio l'ex capitano della Roma che si vedrebbe sciolto l'attuare contratto in scadenza a giugno 2020.