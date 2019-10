Il River Plate si aggiudica il primo round del Superclasico argentino al Monumental di Buenos Aires. Nella semifinale d'andata in Copa Libertadores, il rigore di Rafael Borre nel primo tempo e il raddoppio di Ignacio Fernandez nella ripresa stendono il Boca Juniors. Senza De Rossi e rimasto in dieci uomini per l'espulsione di Nicolas Capaldo allo scadere. Il ritorno è in programma il 23 ottobre alla Bombonera, intanto questa notte si gioca l'andata dell'altra semifinale tutta brasiliana tra il Gremio e il Flamengo dell'interista Gabigol.