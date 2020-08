Eppur si muove. Dopo giorni di silenzi (quelli di Raiola) e speranza (quella del Milan) si va definendo l'intrigo relativo a Zlatan Ibrahimovic. Il club rossonero ha fatto capire allo svedese di non voler aspettare ancora e attende una risposta nelle prossime 24/48 ore. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte, si va verso il rinnovo annuale del campione di Malmoe.



LE CONDIZIONI DEL MILAN - Un lungo braccio di ferro quello tra Raiola e il Diavolo. Da quanto appreso, i rossoneri non arriveranno ai 7 milioni richiesti da Ibra. Potranno essere alzati i bonus ma la base resta sui 5 milioni per arrivare a un massimo di 6. Zlatan sta ammorbidendo la sua posizione ed è orientato ad accettare l'offerta. Con buona pace del Newcastle che aveva presentato una proposta nelle scorse ore. Ma Ibrahimovic vuole proseguire nel Milan, è questione di ore...