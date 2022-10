Matteo Pessina ha parlato all'AIC e ha spiegato il passaggio dall'Atalanta al Monza: "No, tornare qui a Monza non lo considero un passo indietro. Per due anni all'Atalanta abbiamo giocato la Champions, è vero, però l'anno scorso siamo arrivati ottavi, fuori dalle Coppe ed è capitata questa occasione, la prima e storica Serie A del Monza: per me è un onore. Poi qui c'è un grande progetto e anche per questo ho detto sì. Un club all'avanguardia, un centro sportivo nuovo, una rosa in maggioranza di italiani, lo stadio in gran parte ristrutturato e devo dire che in questo tempo tutto quanto m'aveva detto a suo tempo Galliani ho visto che lo stanno realizzando. Ripeto, per me è un onore".