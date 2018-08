La gente, sotto, proverà un breve sussulto emotivo. Ma non solleverà lo sguardo come per tanti anni era abituata a fare e non indicherà con l’indice puntato gridando: “Eccolo, arriva!”. Saprà perfettamente che quel velivolo non ha nulla di speciale. Uno dei tanti. Di pattuglia fin dalla mattina presto.