Inter, lo scudetto porta soldi: premi, ricavi e brand, è boom economico

Un fiume di soldi. La vittoria del 20esimo Scudetto permetterà all'Inter di vivere un boom economico, che servirà a guardare con ottimismo al futuro. E' vero che il patron Zhang, che è vicino a ottenere dal fondo Pimco un prestito da 400 milioni per chiudere il debito con Oaktree, dovrà pagare i bonus previsti dai contratti per la vittoria del tricolore (), ma sono quasi briciole in confronto ai benefici che porterà la conquista della seconda stella.

Come riporta oggi Repubblica l'anno scorso l’Inter arrivando terza ha incassato 87 milioni dai diritti di trasmissione della Serie A. Per la stagione in corso la previsione è di incassarne 13 in più, grazie alla vittoria finale. Al 30 giugno prossimo, il club conta infatti di mettere in cassaconcluso, di Media and Communication, società in cui confluiscono i ricavi da diritti tv e sponsor. Sponsor che si preparano a mettere mano al portafogli.”, legati appunto agli obiettivi raggiunti, scudetto in primis.Lo stesso vale per U-Power, che dovrà aggiungere un gettone per lo scudetto ai 18 milioni stagionali pattuiti.

Non è strettamente legata alla conquista dello Scudetto, ma la qualificazione alla nuova Champions porterà aria fresca per le casse nerazzurre. I ricavi da quest’anno vengono calcolati in base a un indice che tiene conto del ranking storico e dell’incidenza dei mercati nazionali. Secondo Calcio e Finanzaai quali bisogna poi aggiungere gli eventuali bonus per vittorie e passaggio del turno. L'Inter ha chiuso l'ultimo semestre con un utile di 22,3 milioni, conta di chiudere l’esercizio al 30 giugno con un passivo di circa 40, in netto miglioramento rispetto agli 85 della scorsa stagione. E punta al pareggio per il 2024/25, anche grazie al Mondiale per club.

Secondo un’analisi condotta per Repubblica da Brand Finance,e riducendo il divario con la Juve, che lo scorso anno ne valeva 631. Il Milan nel 2023 era valutato 358.