Dall'Europa League alla Serie D, con la stessa voglia di sempre. Mirco Vassallo non guarda alla categoria; gioca, e segna. Quattro anni fa il primo centro in Europa al debutto con la maglia del Tre Fiori - uno dei club più importanti di San Marino - oggi è all'Aglianese con la quale ha segnato due gol, uno decisivo nel big match contro il Carpi, più un assist. L'obiettivo della squadra è fare una stagione da protagonisti nel girone D della Serie D, il classe '93 spera di ripetere l'anno dei 15 gol con l'SCD Progresso.



Dopo una stagione divisa tra Sangiovannese e Luparense - molto bene la prima parte, 7 reti in 12 gare con firma decisiva nel derby con l'Arezzo - in estate Vassallo ha firmato con l'Aglianese: contratto fino a giugno 2023, ma alcuni club lo stanno già seguendo per gennaio. Attaccante centrale, buona struttura fisica ma la specialità della casa è l'inserimento nello spazio; attacca bene la profondità, quando parte in velocità difficilmente lo fermano. Per caratteristiche è simile a Jamie Vardy del Leicester, un altro che di gavetta se ne intende.