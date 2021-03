. Priscilla, pornostar, che all'anagrafe fa Tina, si candida al consiglio comunale di. Lo dice la diretta interessata al Corriere del Mezzogiorno: "Per il momento continuo la mia vita normale a Verona dove risiedo, poi se dovessi vincere le elezioni, mi trasferisco a Salerno. È un sogno che coltivo da quando ero bambina, la politica mi ha sempre affascinato, forse perché da piccola vedevo che le donne non venivano adeguatamente valorizzate, non c’era mai una figura d’eccellenza che emergesse"."Giorgia Meloni prima di tutto, per come si sta comportando, per i principi, i valori che incarna e per quello che dice. È giusta ed è giustiziera. Nel senso che è una combattente, tenace. Ha visto quel professore universitario che l’ha insultata? Lei non l’ha pensato proprio, non l’ha neppure denunciato. Grande. Ci sono vari partiti che mi corteggiano"."Governo Dragi? Ci sono ministri senza laurea, incredibile. Mi mancano tre esami per la laurea in Giurisprudenza all’Università di Padova e di recente ho conseguito con mio marito a Miami una minilaurea in lingua spagnola in interior design. Se le cose andranno bene mi paragoneranno a Cicciolina? Mi dà molto fastidio essere paragonata a quella persona che non sapeva neanche cos’era il mondo".