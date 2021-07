Il numero 10 non è un numero come un altro, non lo è stato a partire dalla sua identificazione con Pelé (è il Mondiale del 1958 che consacra come icona planetaria O Rei) quando le maglie andavano dall'1 all'11, e non lo è oggi, con la numerazione “tana liberi tutti” dall’1 al 99.Il numero 10 del Milani, sicuramente uno dei 3-4 migliori calciatori italiani di sempre, il Golden Boy, primo Pallone d'Oro italiano nel 1969. Rivera è stato il numero 10 per eccellenza,Prima di Rivera il 10 l’aveva vestito anche un altro fuoriclasse: Juan Alberto “Pepe” Schiaffino (1954-1960), ma in un'epoca in cui quella maglia non era così speciale, tanto che per lo stesso Schiaffino non era una priorità.. Beh, tra l'imbarazzo generale, gli fu spiegato che “il tipo” era Rivera, Gianni Rivera, e che a lui sarebbe toccata la sua maglia., il Genio, un distillato di classe purissima come l'acqua di un torrente di montagna. Colpo forte del suo repertorio: il dribbling. Idolo dei ragazzi che all'epoca - metà anni 90 - tifavano Milan. Nelle giornate di grazia era irresistibile. Il suo pallonetto al portiere del Barcellona Zubizarreta - nella finale di Champions del 1994 - rimane uno dei gol più belli di quel decennio. Quando al Milan arrivò Roberto Baggio - se si pensa a un 10 si pensa a lui - il tenutario della maglia era proprio Il Genio, così Roby rimediò sul 18.(per informazioni chiedere a Pippo Inzaghi). Il portoghese - trequartista classico - arrivò al Milan nel 2001, dopo sette favolosi anni alla Fiorentina. Lampi di classe (decisivo il suo apporto nella conquista della Champions), alternati a giornate meno luminose, ma il ricordo di certe sue giocate rimane nitidissimo. Restò al Milan fino al 2006: 124 presenze, 11 reti ma addirittura ben 65 assist. CMica per niente lo chiamavano «Professore»: prese la 10 nel 2006, dopo l'addio di Rui Costa. E fece la Storia. Un 10 classico è stato Zvone Boban, uomo-chiave dello scudetto di Zaccheroni (1999): il croato ha interpretato il ruolo con la consueta intelligenza (era nato come interno) e la sua classe - con il passaggio dal 3-4-3 di Zaccheroni al 3-4-1-2 imposto da Berlusconi - fu la benzina per lo scatto finale verso il titolo..-giocò pochissimo, caricato di troppe responsabilità. Dopo l'addio di Rivera (1979) la maglia passò da Francesco Romano ad Gabriello Carotti, ma nessuno aveva la stoffa per meritarla davvero., Roberto “Dustin” Antonelli - che spesso preferiva il 9 - era un centravate di manovra con due piedi assai educati,- prima dell'avvento di Sacchi - giocava terzino, e all'occorrenza veniva spostato a centrocampo. Nel 1985-86, penultima stagione prima del ritiro, la 10 finì sulle spalle di Paolo Rossi.(che tolse la 10 a Bonaventura), il Boa, che a parte qualche serata particolarmente brillante non riuscì a lasciare il segno. Di certo: nessuno di questi ha lasciato ricordi indelebili.Ora tocca a Brahim Diaz, folletto dotato di piede dolce e buoni colpi: vedremo se saprà essere all’altezza di questa maglia e dei suoi illustri predecessori.