. Il club rossonero annuncia in un comunicato di aver ingaggiato il fantasista spagnolo in prestito biennale, il giocatore indosserà la magliaLa nota:AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo biennale, le prestazioni sportive di Brahim Abdelkader Díaz dal Real Madrid CF. Il calciatore si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2023.Brahim, dopo aver totalizzato 39 presenze e 7 gol con il Milan nella scorsa stagione, continuerà a vestire la maglia rossonera e indosserà il numero 10.- Anche ilconferma in un comunicato ufficiale l'accordo per il prestito biennale di Brahim Diaz al Milan.