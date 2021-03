Negli ultimi giorni sono arrivate numerose dichiarazioni di dirigenti e allenatori riguardo alla situazione economica delle loro squadre causata dal Covid, che potrebbe ostacolare l’acquisto dei grandi pezzi pregiati del prossimo mercato, uno su tutti Erling Braut Haaland. Fra queste però sembrerebbe non rientrare il Chelsea che, secondo ESPN, nonostante le numerose voci che la vedrebbero staccata dalle concorrenti per l’attaccante norvegese, sembra fiduciosa di poter portare a termine il colpo.



Abramovich, infatti, secondo i media inglesi, sarebbe disposto a fare follie e non avrebbe problemi a tirare fuori cifre a otto zeri, a differenza di molte altre proprietà. Haaland andrebbe a risolvere il problema dell’attaccante centrale che i Blues si portano dietro dall’addio di Diego Costa e, con Werner, Pulisic & Co, andrebbe a formare un reparto offensivo fra i più forti del mondo.